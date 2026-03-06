Milano allarme bomba al Palazzo di Giustizia | verifiche in corso | VIDEO

Questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano è arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba all’interno dell’edificio. La chiamata, probabilmente proveniente da una voce straniera, ha generato immediatamente l’intervento delle forze di sicurezza. Attualmente sono in corso verifiche e accertamenti per verificare la natura della minaccia e garantire la sicurezza dei presenti.

Stamattina al Palazzo di Giustizia di Milano con una telefonata anonima una voce, forse straniera, ha segnalato: "c'è una bomba in tribunale". Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco mentre i presenti nell'edificio sono stati costretti ad evacuare. Al momento non sarebbe stato trovato alcun ordigno e non risultano persone ferite, ma le verifiche sono ancora in corso Momenti di tensione questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba all'interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre è scattato immediatamente il piano di emergenza con l'evacuazione parziale della struttura.

Il tribunale di Milano è stato evacuato a seguito di un allarme bomba scattato intorno alle 9.

