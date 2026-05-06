Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di Gemona

Il 6 maggio 1976, il terremoto nel Friuli causò danni ingenti a Gemona, portando alla quasi totale distruzione della città. La cronaca del quotidiano locale descrive i momenti immediatamente successivi alla scossa e mostra numerose fotografie di quei giorni. Tra le storie raccolte, quella della famiglia Forgiarini di Gemona rappresenta uno dei molti esempi di come l’evento abbia trasformato le vite delle persone che vivevano in quella zona.

Gemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976. Il Messaggero Veneto, gruppo editoriale L’espresso, fa la cronaca di quei giorni e raccoglie moltissimo materiale fotografico. A quarant’anni di distanza, il direttore decide di pubblicare alcune delle foto in cui si cerca di identificare i soggetti immortalati, per vedere chi è ancora vivo, che cosa fa, dove vive. Un’intera famiglia, di nome Forgiarini, si riconosce in un’ immagine scattata nel rifugio d’emergenza di Gemona. Ci sono Leda e Liano Forgiarini, con la figlia Erica, scampati per miracolo perché, complici le prime giornate primaverili, erano andati a fare una passeggiata lontani dal centro.🔗 Leggi su Udine20.it

SPECIALE TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. LA TESTIMONIANZA DI PATRIZIA IOB

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A 50 anni dal Terremoto del Friuli del 1976, ricordiamo uno dei sismi più devastanti della storia del nostro Paese: 989 vittime, dolore e distruzione avvertiti anche in Veneto. Momenti di paura e un dramma che non si possono dimenticare. Tra le vittime, 29 alpi - facebook.com facebook

Il #terremoto del #Friuli del 1976. A Gemona (Udine) si ricordano i drammatici giorni di 50 anni fa. La devastazione fu grande, ma portò anche ad una grande trasformazione delle persone e delle attività civili e sociali. Come il modo di fare #scuola. L'inviata @ x.com