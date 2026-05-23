La Villa Reale e il centro di Monza si riempiono di pianoforti violini e chitarre

Monza diventa città della musica. E celebra il talento, l'impegno e la passione dei giovani musicisti della storica Fondazione Musicale Vincenzo Appiani, protagonisti sul palco della Sala Maddalena in occasione dell'apertura della manifestazione "Monza Paesaggio Week 2026".L'appuntamento in Sala. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Villa Reale di Monza

Sullo stesso argomento

Violini e pianoforti per l’educazione alla musicaUn gesto concreto per sostenere l’educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio.

Villa Reale e Parco di Monza: nuovi nomi per il consiglio 2026-2030? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri che guideranno il Consorzio? Come sono stati utilizzati i primi nove milioni di euro stanziati? Quali...

Sabato 23 maggio è la #NotteEuropeadeiMusei, apertura straordinaria serale di Palazzo Reale e Villa Pignatelli, con biglietto simbolico di 1 euro! Info: palazzorealedinapoli.org/evento/notte-e… #palazzorealenapoli #villapignatelli #unanottealmuseo # x.com

[OC] Qual è la seconda città della Gran Bretagna? reddit

Un milione per trasformare la Villa Reale: ecco cosa cambierà davveroLa Villa Reale di Monza investe quasi un milione di euro per rilanciare ristorante, aperitivi ed eventi serali nella Reggia. monza-news.it

La Villa Reale sogna il Museo e il Mirabellino la Siloteca CormioLa Villa Reale sogna il Museo e il Mirabellino la Siloteca Cormio Il direttore del Consorzio Villa Reale di Monza, Bartolomeo Corsini, sta lavorando per trasformare la Villa in un museo, con ... ilgiorno.it