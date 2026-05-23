La Villa Reale e il centro di Monza si riempiono di pianoforti violini e chitarre

Da monzatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monza diventa città della musica. E celebra il talento, l'impegno e la passione dei giovani musicisti della storica Fondazione Musicale Vincenzo Appiani, protagonisti sul palco della Sala Maddalena in occasione dell'apertura della manifestazione "Monza Paesaggio Week 2026".L'appuntamento in Sala. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Villa Reale di Monza

Video Villa Reale di Monza

Sullo stesso argomento

Violini e pianoforti per l’educazione alla musicaUn gesto concreto per sostenere l’educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio.

Villa Reale e Parco di Monza: nuovi nomi per il consiglio 2026-2030? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri che guideranno il Consorzio? Come sono stati utilizzati i primi nove milioni di euro stanziati? Quali...

villa reale la villa reale eUn milione per trasformare la Villa Reale: ecco cosa cambierà davveroLa Villa Reale di Monza investe quasi un milione di euro per rilanciare ristorante, aperitivi ed eventi serali nella Reggia. monza-news.it

La Villa Reale sogna il Museo e il Mirabellino la Siloteca CormioLa Villa Reale sogna il Museo e il Mirabellino la Siloteca Cormio Il direttore del Consorzio Villa Reale di Monza, Bartolomeo Corsini, sta lavorando per trasformare la Villa in un museo, con ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web