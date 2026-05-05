Villa Reale e Parco di Monza | nuovi nomi per il consiglio 2026-2030

Il consiglio del periodo 2026-2030 per Villa Reale e il Parco di Monza è stato recentemente rinnovato con nuovi membri. Sono stati resi noti i nomi delle persone che assumeranno ruoli di responsabilità nel Consorzio. Nel frattempo, sono stati resi pubblici i dettagli sull’impiego dei primi nove milioni di euro stanziati, destinati a interventi di gestione e valorizzazione dell’area.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri che guideranno il Consorzio?. Come sono stati utilizzati i primi nove milioni di euro stanziati?. Quali cambiamenti porterà la nuova presidenza alla Villa Reale?. Perché la gestione del parco è diventata un motore economico locale?.? In Breve Marco Maria Lombardi succede a Fabio Enrico Pessina alla presidenza del Consorzio.. Alberto Dossi, Marco Sala, Luca Santambrogio e Luca Tommasi entrano nel consiglio.. Nove milioni di euro regionali stanziati per edifici e manutenzione boschi del parco.. Aria avvia il restauro della Cappella della Villa Reale con fondi regionali.. L’assemblea del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza tenutasi il 29 aprile ha definito i nuovi equilibri per il quadriennio 2026-2030, nominando quattro componenti per il consiglio di gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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