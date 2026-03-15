Violini e pianoforti per l’educazione alla musica

Un progetto prevede l’utilizzo di violini e pianoforti per promuovere l’educazione musicale nelle scuole. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti attraverso strumenti musicali, rafforzando il rapporto tra istituzioni scolastiche e territorio. Questa attività si inserisce in un’ottica di supporto all’insegnamento musicale e coinvolgimento diretto dei giovani.

Un gesto concreto per sostenere l’ educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio. Nei giorni scorsi nei locali dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, si è svolto un momento ufficiale di consegna di strumenti musicali donati dalla Civica Scuola di Musica di Comacchio, gestita da Theremin Srl Impresa Sociale, a favore della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. Alla cerimonia hanno preso parte il Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Coppola, il Direttore della Civica Scuola di Musica di Comacchio Giorgio Borgatti, la Dott.ssa Giorgia Mezzogori del Servizio Politiche Educative e Giovanili del Comune di Comacchio, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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