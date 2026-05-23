la vigor fa i conti dei tanti infortuni di stagione finito il campionato alonzi operato al menisco

La squadra ha annunciato che l’allenatore è stato sottoposto a un intervento al menisco dopo la fine del campionato. La società ha comunicato anche che altri giocatori hanno subito infortuni durante la stagione, con alcuni già operati. La squadra si sta preparando per la fase di mercato, ma senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero o sui giocatori coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato le cause degli infortuni o le modalità di gestione.

In attesa di accendere il mercato, dal mondo Vigor arrivano importanti notizie in merito ad alcuni interventi di natura medica. Il primo riguarda Federico Alonzi: il centravanti laziale è stato operato al menisco dopo una stagione particolarmente travagliata sul piano fisico. Alonzi dovrà rimanere a riposo per almeno 20 giorni poi potrà gradualmente tornare a lavorare e prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Si è affidato alle esperte mani del dottor Moschini anche un dirigente rossoblu: Christian Romagnoli che ha completato con successo un intervento all’anca. "Giornate di lavoro intenso a supporto della Vigor Senigallia e dei suoi uomini per il Dottor Andrea Moschini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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