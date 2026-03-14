Caccia ai punti salvezza contro la Juventus Next Gen Miramari fa i conti con gli infortuni | Siamo contati

Il Forlì Calcio si prepara a affrontare la Juventus Next Gen nel secondo impegno casalingo consecutivo, dopo aver pareggiato contro il Livorno. La squadra di Miramari deve fare i conti con diversi infortuni, che riducono le opzioni a disposizione. La partita si giocherà domenica alle 12:30 e vedrà la formazione under 23 della Juventus guidata dall’ex calciatore Massimo.

I biancorossi affrontano i giovani bianconeri, il tecnico sconsolato: "Fuori Saporetti, Scaccabarozzi e Menarini, scelte obbligate. Per la salvezza servono 40 punti" Una sfida di capitale importanza per la formazione di Miramari che mira a fare bottino pieno per raggiungere quanto prima la famigerata quota salvezza. “Affronteremo una squadra giovane che gioca per vincere. All'andata perdemmo su una seconda palla persa al limite dell'area ma la Juve non ci aveva schiacciato, hanno giocatori importanti e forti, purtroppo abbiamo diversi problemi in rosa e le scelte dell'undici iniziale saranno dettate dai giocatori disponibili”, è l'allarme che lancia il tecnico alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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