La tecnica delle pickpocket tra le bancarelle del mercato di Como | Ormai sembra Milano

Notizia in breve

Una banda di borseggiatori utilizza la tecnica delle “pickpocket” tra le bancarelle di un mercato cittadino. Le ladre si mescolano tra i visitatori, approfittando della folla per sottrarre portafogli e telefoni. Le operazioni avvengono in modo rapido e discreto, con diversi episodi segnalati nelle recenti settimane. La polizia ha avviato indagini, ma ancora nessun arresto. La scena ricorda le zone turistiche di grandi città europee.