La tecnica delle pickpocket tra le bancarelle del mercato di Como | Ormai sembra Milano
Una banda di borseggiatori utilizza la tecnica delle “pickpocket” tra le bancarelle di un mercato cittadino. Le ladre si mescolano tra i visitatori, approfittando della folla per sottrarre portafogli e telefoni. Le operazioni avvengono in modo rapido e discreto, con diversi episodi segnalati nelle recenti settimane. La polizia ha avviato indagini, ma ancora nessun arresto. La scena ricorda le zone turistiche di grandi città europee.
La chiamano tecnica delle “pickpocket”, termine inglese usato ormai in molte città europee per indicare le borseggiatrici che agiscono nelle zone affollate e turistiche. E proprio gridando “Pickpocket!” – come accade spesso anche nelle metropolitane o nei mercati più frequentati – una lettrice. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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