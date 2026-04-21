Fiera di San Giorgio confermata la sede delle bancarelle del tradizionale mercato

La Fiera di San Giorgio si svolgerà dal 23 al 26 nel quartiere di viale Alfonso I d'Este, con le bancarelle del mercato che saranno presenti durante tutto il periodo. L'evento, tra i più attesi dalla comunità, conferma la tradizionale collocazione dell'edizione di quest'anno. La manifestazione vede coinvolti numerosi espositori e si svolge nello stesso spazio degli anni precedenti.

Torna uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della città: la Fiera mercato di San Giorgio, in programma da giovedì 23 a domenica 26 nell'area di viale Alfonso I d'Este. Un'edizione – ad ingresso libero - che si estende per un giorno in più, grazie alla coincidenza del 26 aprile con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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