Le bancarelle del ' Mercato delle opere d' ingegno' tornano in centro in versione primaverile

Dal 1 al 3 maggio e poi dal 9 al 10 maggio, in piazza Castello a Ferrara, si svolge la seconda edizione del ‘Mercatino delle Opere dell'Ingegno’. L'evento si tiene durante il fine settimana lungo e si svolge ogni giorno dalle 9 alle 20, offrendo bancarelle con prodotti e creazioni legate all’artigianato e all’ingegno. La manifestazione torna in centro città con una formula in versione primaverile.

Arriva la versione primaverile del ‘Mercatino delle Opere dell'Ingegno’. L’evento è in programma nel fine settimana lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio e poi in quello successivo, da sabato 9 a domenica 10 maggio (dalle 9 alle 20) in piazza Castello a Ferrara. Sulla piazza saranno presenti 24.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato contadino e delle opere di ingegno: doppio appuntamento in centro città Le bancarelle del mercato tornano in piazza dopo il trasloco, taglio del nastroNella mattinata di venerdì 24 aprile, la comunità copparese ha salutato il rientro del mercato settimanale in piazza del Popolo, dopo il temporaneo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile: mercato cittadino garantito. Trasferimento bancarelle in viale Cossetti; Le bancarelle del 'Mercato delle opere d'ingegno' tornano in centro in versione primaverile; Borseggiatori scatenati a Lodi, ancora furti fra le bancarelle del mercato; Il 1° maggio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano la festa a Legnano. Mercato a Vibo anche il 25 aprile, De Luca replica alle polemiche: «Tanta gente, le bancarelle c’erano»Dopo le critiche circolate sui social per l’assenza di alcuni venditori, l’assessore al Commercio chiarisce la scelta del Comune: «La decisione è arrivata su richiesta degli stessi ambulanti, provati ... ilvibonese.it Mercato a Vibo anche il 25 aprile, gli ambulanti ringraziano: «È stato un segnale importante da parte del Comune»A prendere posizione è l’Associazione nazionale (Ana Ugl): «Centro città gremito e opportunità concreta per il settore» ... ilvibonese.it Da Bff mandati alle due banche d’affari per sondare il mercato. Si guarda a operatori specializzati come Sella e a intermediari digitali come Cherry Bank - facebook.com facebook Leggeremo il “decreto-lavoro” e lo valuteremo nel merito. Ma anche su questo tema, non è momento di azioni marginali, ma di riforme profonde. Sul mercato del lavoro il @Partito_Libdem propone, da qualche mese, alcune riforme strutturali radicali. Eccole. x.com