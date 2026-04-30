Aggressione sul bus a Parma | giovane derubato della collanina

A Parma si è verificato un episodio di violenza su un autobus della linea 5. Intorno alle 13 di ieri, un giovane è stato aggredito e ha subito il furto di una collana che indossava. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sui responsabili o sulle eventuali modalità dell’aggressione.

Nuovo episodio di violenza in città a Parma. Intorno alle 13 di ieri, a bordo dell’autobus della linea 5, un giovane è stato aggredito e derubato della collanina che portava al collo.Secondo quanto riferito dalla madre, un coetaneo si sarebbe avvicinato con una scusa per poi strappargli con forza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giovane aggredito e derubato a bordo del bus: strappata la collanina che aveva al collo Napoli, rapina in discoteca: picchiato e derubato della collanina, arrestati due giovaniSerata di paura a viale Kennedy a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 19enne e un 22enne di San Giorgio a Cremano, già noti...