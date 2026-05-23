La SPFL apre un procedimento disciplinare per le invasioni del campo del Celtic

La Scottish Professional Football League ha avviato un procedimento disciplinare a seguito delle invasioni di campo durante la partita del Celtic. Durante l'incontro, alcuni tifosi sono entrati sul terreno di gioco, interrompendo la partita. La decisione arriva dopo le verifiche delle autorità sportive, che hanno analizzato le immagini e i comportamenti dei presenti. La questione riguarda le possibili sanzioni legate alle invasioni e alle conseguenze sulla regolarità della gara.

2026-05-22 22:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Scottish Professional Football League (SPFL) ha aperto un procedimento disciplinare contro le invasioni di campo da parte dei tifosi del Celtic durante la partita vincitrice del titolo contro gli Hearts e la precedente vittoria a Motherwell. I tifosi del Celtic si sono riversati in campo al Celtic Park dopo che Callum Osmand ha segnato al 97esimo minuto per concludere una vittoria per 3-1 sugli Hearts nella partita decisiva per il titolo, con i Bhoys che negano ai loro ospiti la prima corona di campionato dal 1960. L’azionista di Hearts Tony Bloom ha affermato che alcuni dei loro giocatori sono stati aggrediti dai tifosi del Celtic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Corte di Cassazione apre un procedimento disciplinare sul procuratore «violento»Dopo gli scoop della «Verità» il Csm non ha avviato pratiche, mentre il Palazzaccio ha deciso di vederci chiaro.

Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa...

Se potessi scegliere un allenatore al di fuori di quelli già collegati, chi vorresti per il lavoro al Celtic? reddit

Daizen Maeda regala il titolo al Celtic segnando il 2-1 convalidato dopo un check al VAR!! Incredibile!! #CelticFC x.com

Bologna, la reazione non basta: 2-2 contro un Celtic in 10 uomini per un'ora, fallito l'aggancio al treno delle ottoTorna l’Europa League e il Bologna fallisce l'assalto per entrare - almeno momentaneamente - fra le prime otto della graduatoria della fase campionato, impattando in un 2-2 casalingo con il Celtic. La ... calciomercato.com