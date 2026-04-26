La Corte di Cassazione ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un procuratore accusato di comportamenti violenti. La notizia arriva dopo che alcuni quotidiani avevano pubblicato dettagli su comportamenti ritenuti inappropriati. Mentre il Consiglio superiore della magistratura non aveva ancora preso provvedimenti, il tribunale supremo ha scelto di approfondire la questione. La vicenda si svolge nel contesto di indagini interne e di una serie di segnalazioni.

Dopo gli scoop della «Verità» il Csm non ha avviato pratiche, mentre il Palazzaccio ha deciso di vederci chiaro. E, forse, di ascoltare quegli audio imbarazzanti di Fresa. Dopo gli scoop della Verità la Procura generale della Cassazione si è svegliata e ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti di Mario Fresa, storica toga progressista e magistrato «manesco» in servizio proprio presso il Palazzaccio con i gradi di sostituto procuratore generale. Il nostro giornale, a marzo, aveva svelato il contenuto di alcuni audio depositati dall’ex moglie di Fresa, che chiameremo B., in alcuni procedimenti che vedono contrapposta la coppia, in particolare in quello instaurato presso la sezione famiglia del tribunale civile della Capitale dove l’ex consorte ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Corte di Cassazione apre un procedimento disciplinare sul procuratore «violento»

Notizie correlate

Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa...

Manchester City, Rodri nella bufera in Premier League! La FA apre un procedimento disciplinare, il motivo e cosa sta succedendoDiomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Corte di Cassazione non arretra sul valore di prova dei movimenti bancari - EC News - Area fiscale; Corte di Cassazione, interpello per 1 dirigente di prima fascia; Corte di Cassazione, Ordinanza 17/04/2026, n. 9949 – Disciplina della rivalsa; Mediazione: la Cassazione chiude al formalismo difensivo.

La Corte di Cassazione non arretra sul valore di prova dei movimenti bancariL’ordinanza n. 5971/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore del Fisco, superabile solo con prova analitica del contribuente. ecnews.it

Pensione di reversibilità divisa tra più coniugi, le regole della CassazioneLa Corte di Cassazione stabilisce il criterio fondamentale per la ripartizione della pensione di reversibilità tra più coniugi. orizzontescuola.it

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 3273/2026, il guasto tecnico del parcometro non può rappresentare una giustificazione automatica per non pagare il parcheggio. Per contestarla, l'automobilista dovrà fornire la prova dell'impossibilità del pag - facebook.com facebook

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8564/2026) ribadisce il principio per cui NASpI spetta anche quando il rapporto di lavoro si interrompe per iniziativa del lavoratore, ma deve essere determinata da un comportamento illecito del datore ln.run/ordinan x.com