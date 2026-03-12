psg chelsea la uefa apre un procedimento disciplinare per pedro neto dopo la spinta al raccattapalle athletic

Durante la partita tra Psg e Chelsea, Pedro Neto, giocatore del club inglese, ha spinto un raccattapalle che si rifiutava di consegnargli il pallone per una rimessa laterale. La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti a seguito di questo episodio.

Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa laterale. La Uefa ha aperto quindi un procedimento disciplinare contro il giocatore. Come riportato da Athletic: L’incidente è avvenuto nel recupero del secondo tempo, quando il Chelsea stava inseguendo il risultato con il punteggio di 4-2 per il Paris Saint-Germain. Neto ha spinto il raccattapalle vicino ai cartelloni pubblicitari mentre cercava di recuperare il pallone per battere una rimessa laterale. Dopo che il ragazzo è caduto a terra, giocatori di entrambe le squadre si sono precipitati a bordo campo prima che la situazione si calmasse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un procedimento disciplinare sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicato. Cos’è successoIl Chelsea cade per 5-2 contro il Paris Saint-Germain, ma a far discutere è la reazione nervosa di Pedro Neto. Il giocatore ha spintonato un raccattapalle durante i minuti di recupero della sfida ... calcionews24.com

