La Spal giocherà ancora allo stadio Mazza, dove ha vinto le ultime otto partite consecutive. La squadra scenderà in campo per la quarta domenica di fila nello stesso stadio, includendo l’ultima giornata di campionato, i due turni della fase regionale dei playoff e l’andata della semifinale nazionale.

La Spal scenderà in campo allo stadio Mazza per la quarta domenica di fila. L’ultima giornata di campionato, i due turni della fase regionale dei playoff e l’andata della semifinale nazionale. Senza dubbio una statistica curiosa, che in questo particolare momento storico induce all’ottimismo. La squadra di Parlato infatti ha vinto le ultime otto partite disputate in casa, sei di regular season contro Osteria Grande, Solarolo, Mezzolara, Sant’Agostino, Sanpaimola e Faenza, e due di playoff contro Young Santarcangelo e Medicina Fossatone. Non va dimenticato anche un altro dato significativo: davanti al proprio pubblico, Dall’Ara e compagni hanno fatto più punti di tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Spal si aggrappa al fattore Mazza. Le ultime otto le ha sempre vinte

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