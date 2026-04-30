I giocatori della Spal si preparano con entusiasmo alla partita di domenica contro il Faenza, sperando in una vittoria che possa riaccendere le speranze di classifica. La squadra si trova in attesa di aggiornamenti provenienti da Budrio, mentre i tifosi sono ansiosi di vedere in campo un Mazza carico di adrenalina. Le settimane passate hanno visto un clima di attesa e tensione, con l’obiettivo di ottenere i tre punti cruciali.

Sono giorni febbrili per i giocatori della Spal, che non vedono l’ora di scendere in campo domenica per battere il Faenza aspettando buone notizie da Budrio. Andrea Dall’Ara si sforza di non pensarci, lavorando con la serietà e la concentrazione della settimana tipo, anche se il cuore batte già forte. "Ci stiamo allenando serenamente – assicura il capitano –, consapevoli però che tra qualche giorno potrebbe verificarsi un evento che due mesi fa in pochi avrebbero immaginato". In realtà voi avete sempre affermato di credere nella rimonta, anche quando sembrava impossibile. "Non erano frasi di circostanza: ci abbiamo sempre creduto. Quando eravamo a -6 qualcuno sorrideva quando dicevamo certe cose, ma il calcio è strano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Domenica mi aspetto un Mazza da brividi": "Spal, ho sempre creduto nella rimonta"

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