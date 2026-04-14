Spagna Sanchez sulle accuse alla moglie | Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia

In Spagna si è scatenato un dibattito politico dopo che un giudice istruttore ha raccomandato il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del premier, con accuse di traffico di influenze e abuso di fondi pubblici. Il leader ha espresso che chiede solo che la giustizia faccia il suo corso. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche e l'opinione pubblica.

Bufera politica in Spagna dopo la raccomandazione di un giudice istruttore di rinviare a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, con accuse di traffico di influenze e abuso di fondi pubblici. La decisione arriva al termine delle indagini preliminari, ma spetterà ora a un tribunale stabilire se procedere. Gómez si trova attualmente in Cina, al seguito del marito in visita ufficiale. Sánchez ha ribadito la propria fiducia nella magistratura: “Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia. Sono convinto che il tempo metterà ogni cosa al suo posto”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, Sanchez sulle accuse alla moglie: "Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia" Leggi anche: Bambino trapiantato a Napoli, la mamma: “Alla giustizia chiedo verità” Il faccia a faccia con Nordio: "Basta giustizia domestica. Sono fiducioso che il Sì vincerà"di Cristina Rufini GROSSETO "Bisogna superare la logica della giustizia domestica, dove chi ha sbagliato non paga mai". Temi più discussi: Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sánchez. Socialisti: Giustizia a orologeria; Spagna, Gip chiude inchiesta e chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez; Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez: le accuse; Spagna, rinviata a giudizio la moglie di Sanchez. E' scontro politico. Spagna, per la moglie di Sanchez chiesto il rinvio a giudizio: di cosa è accusata Begoña GómezIn Spagna rischia di andare a processo la moglie di Pedro Sanchez. Per Begoña Gómez è stato infatti chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito di un'indagine ... lapresse.it Spagna, la moglie di Sanchez incriminata per corruzione: è scontro politico. Il premier: «Il tempo metterà tutto a posto»Secondo l'accusa, la primera dama avrebbe sfruttato il suo legame con il primo ministro per favorire aziende private nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ... unionesarda.it Spagna: regolarizzazione straordinaria per 500.000 migranti - facebook.com facebook Spagna, moglie di Sánchez Begoña Gómez rinviata a giudizio dopo 2 anni d'inchieste: accusata di 4 reati tra cui malversazione x.com