Skoda Epiq protagonista alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio automobilistico ha presentato il modello Skoda Epiq, un veicolo elettrico. L’evento ha rappresentato l’occasione per mostrare il proprio impegno nella transizione verso soluzioni di mobilità sostenibile. La presentazione si è svolta nel contesto di un’esposizione dedicata all’innovazione e al design nel settore automotive. La casa automobilistica ha utilizzato questa piattaforma per comunicare la propria strategia futura.

(Adnkronos) – Skoda sceglie ancora una volta il palcoscenico della Milano Design Week per raccontare il proprio percorso verso la mobilità elettrica. Nel cuore del Porta Venezia Design District, il brand porta in scena un’installazione immersiva che anticipa Epiq, il nuovo urban crossover a zero emissioni destinato ad ampliare la gamma nei prossimi mesi. Non si tratta di una semplice anteprima, ma di un progetto che mette al centro il linguaggio del design come strumento di connessione con il pubblico. Il cortile di Palazzo del Senato diventa così uno spazio trasformato, dove elementi architettonici storici dialogano con superfici contemporanee e contenuti digitali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Skoda Epiq - The Affordable Electric Car Changing 2026! Notizie correlate “Scatto Filatelico” alla Milano Design Week 2026: la cartolina torna protagonista tra tecnologia, memoria e comunicazione autenticaAlla Milano Design Week 2026 torna al centro un gesto che sembrava appartenere a un altro tempo: scegliere un’immagine, scrivere un messaggio a mano,... Innovazione e decarbonizzazione: Daikin protagonista alla Milano Design Week 2026 nella “Città delle Idee” di Solferino 28Protagonista dell’esposizione è Hybrizone, una soluzione innovativa che rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Skoda Epiq alla Milano Design Week in attesa del debutto; Skoda protagonista alla Milano Design Week 2026 con Ooooh, that’s EpiQ!; Skoda Epiq: debutto creativo con l’artista Ricardo Orts alla Milano Design Week; Škoda alla Milano Design Week 2026: debutta Epiq, il crossover elettrico urbano. Ooooh, that’s EpiQ! L’installazione Škoda alla Milano Design Week 2026Škoda Epiq alla Milan Design Week 2026 a Palazzo Senato: installazione Ulises Studio, esperienze digitali, yoga e talk. Dal 21al 26 aprile. quotidianomotori.com Skoda protagonista alla Milano Design Week 2026 con Ooooh, that's EpiQ!Skoda si prepara a vivere da protagonista la Milano Design Week 2026, dove la Casa ceca dal 21 al 26 ... msn.com Skoda Epiq alla Milano Design Week in attesa del debutto x.com | Cupra Raval Se pensate che le auto elettriche siano tutte uguali, la Cupra Raval è pronta a smentirvi. Anche se ha ben tre gemelle (Volkswagen ID Polo, ID Cross, Skoda Epiq), tutte compatte e nate sulla medesima piattaforma, la MEB+ con layout a trazione facebook