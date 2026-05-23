La sfida tra Lupi | oggi lo scontro coi capitolini

Il Gruppo Lupi affronta oggi i capitolini a Genzano di Roma in una partita di ritorno per la promozione. La sfida si svolge sul campo locale e determina quale squadra avanzerà nella competizione. La gara si disputa nel rispetto delle regole stabilite per il torneo, senza ulteriori dettagli su orari o orari di inizio. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato eventuali squalifiche o assenze tra i giocatori.

Il Gruppo Lupi scende oggi a Genzano di Roma per la gara di ritorno valida per la promozione in A3.Nel match di andata i pontederesi si sono imposti per 3-2 rimontando dallo 0-2 fino al successo al tie-break, nonostante l’infortunio occorso allo schiacciatore Bergoli e con Miglietta utilizzato solo per qualche breve spezzone in seconda linea. Oggi alle 18,30 la compagine dei Colli Albani proverà a estromettere Pantalei e compagni dagli spareggi per la A3. Per superare il turno i pontederesi devono imporsi con qualsiasi tipo di punteggio, oppure in un eventuale golden set. A questo si andrebbe nel caso in cui i capitolini si imponessero per 3-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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