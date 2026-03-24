Jumanji 3 cambia data | Sony sfida il Natale dopo lo scontro tra Avengers e Dune

Sony Pictures ha annunciato che la data di uscita di Jumanji 3 è stata spostata, optando per una distribuzione dopo il periodo natalizio. La decisione arriva in un momento in cui il mercato cinematografico sta assistendo a confronti tra grandi produzioni come Avengers e Dune, che hanno già stabilito le loro date di uscita. La nuova programmazione di Jumanji 3 è ora fissata successivamente alle festività natalizie.

Sony Pictures ha ufficializzato una variazione strategica nella finestra di rilascio di Jumanji 3. Il quarto capitolo del franchise (considerando anche l’originale del 1995) non debutterà più l’11 dicembre 2026, ma arriverà nelle sale il 25 dicembre, posizionandosi esattamente una settimana dopo il previsto scontro al box office tra Avengers: Doomsday dei Marvel Studios e Dune: Part Three di Warner Bros. A confermare la notizia è stato Deadline questa sera. Questa mossa allontana il film dalla tradizionale slot pre-natalizia che aveva decretato il successo dei precedenti capitoli, preferendo la finestra festiva di fine anno. La pellicola... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Jumanji 3 cambia data: Sony sfida il Natale dopo lo scontro tra Avengers e Dune Articoli correlati Leggi anche: Arrakis chiama ancora: Dune 3 “accenderà” il Natale 2026 tra star, deserti e sfida ai Marvel Leggi anche: Dune 3: Warner Bros. rompe gli schemi, trailer in anteprima assoluta e sfida Avengers al box office.