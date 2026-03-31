Il ritorno dello Specialist | De Zerbi al Tottenham per una salvezza d’oro

Il Tottenham Hotspur ha annunciato l’ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. La società ha deciso di affidarsi all’esperto italiano per tentare di evitare la retrocessione in Premier League. La firma dell’accordo è stata confermata dalla società, che ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica. De Zerbi succede a precedenti allenatori in carica da poco tempo.

Il Tottenham Hotspur affida le proprie speranze di sopravvivenza in Premier League a Roberto De Zerbi, ufficializzando un sodalizio che scuote le fondamenta del calcio inglese. Il tecnico bresciano, reduce dall’esperienza al Marsiglia, ha sottoscritto un accordo quinquennale che sancisce il suo ritorno nel Regno Unito, ereditando una panchina resa rovente dall’esonero di Igor Tudor. Con sole sette giornate al termine e uno spettro retrocessione mai così concreto, l’ex architetto del Brighton è chiamato a un’impresa immediata: blindare la categoria per un club che non vince una gara ufficiale dallo scorso dicembre. Un ingaggio da top manager e pieni poteri decisivi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il ritorno dello “Specialist”: De Zerbi al Tottenham per una salvezza d’oro Articoli correlati De Zerbi al Tottenham: 12 milioni e clausola salvezzaRoberto De Zerbi è sul punto di diventare il nuovo allenatore del Tottenham, con un accordo quinquennale e un ingaggio annuale da 12 milioni di... Leggi anche: Tottenham, De Zerbi adesso ci pensa. Pronto un maxi bonus in caso di salvezza