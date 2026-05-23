La scuola brianzola dove la campanella suonerà l' 1 settembre grazie al Comune

La campanella suonerà il primo settembre in una scuola della Brianza, grazie all’intervento del Comune. Gli studenti stanno completando gli ultimi compiti e interrogazioni, mentre si preparano alle vacanze estive. La scuola si trova in fase di conclusione dell’anno scolastico, con le attività finali in corso e il calendario che si avvicina alla chiusura.

L’anno scolastico ormai è agli sgoccioli. Gli studenti sono alle prese con gli ultimi compiti in classe e con le ultime interrogazioni e il pensiero è già alle prossime vacanze estive. Ma c’è già chi sta pensando al ritorno in classe. Che a Giussano sarà anticipato.Dove la scuola inizia l'1. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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