La Scalata al Castello si svolgerà anche di mattina e ha già superato le 300 presenze, con atleti e visitatori che partecipano all’evento legato al podismo.

Saranno superate senza alcun problema le 300 presenze alla Scalata al Castello, uno degli appuntamenti legati al podismo che ogni anno porta ad Arezzo centinaia di visitatori e atleti. L’edizione 2026 sarà presentata ufficialmente il prossimo 28 maggio, ma la macchina organizzativa è già in moto ormai da diverse settimane. Come sempre in prima linea c’è la Polisportiva Policiano, con in testa Fabio Sinatti e gli altri dirigenti del sodalizio aretino. La Scalata quest’anno si svolgerà domenica 31 maggio nel cuore del centro storico di Arezzo con un ricco programma. Si comincerà la mattina con la corsa riservata agli amatori. L’appuntamento è in Piazza Guido Monaco dove sarà allestito il quartier generale dalle 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Scalata al Castello torna anche di mattina

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