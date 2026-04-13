Simbiosi torna il festival Scienza sotto la Cupola | tre giorni di eventi al Castello di Novara
Dal 14 al 16 aprile il Castello di Novara ospiterà la quinta edizione di "Scienza sotto la Cupola", il festival di divulgazione scientifica promosso dalla provincia di Novara in collaborazione con l’università del Piemonte Orientale e l’associazione Science is Cool. Il tema scelto per il 2026 è.🔗 Leggi su Novaratoday.it
hazard comics 2026: il festival pop della riviera del brenta torna a villa querini con tre giorni di eventi gratuitiEccolo riscritto, più fluido e con più ritmo: Tutto pronto per la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura...
"CandleVibes sotto la Cupola": a Novara una serata di musica a lume di candelaCinquemila candele per illuminare la Basilica di San Gaudenzio e le note dei Carmina Burana a risuonare sotto la cupola antonelliana.