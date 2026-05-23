La royal family e il matrimonio che scotta Harry grande assente William e Camilla manovrano contro le sorelle di York

Notizia in breve

Il 6 giugno 2026 si terrà il matrimonio tra Peter Phillips, nipote di re Carlo, e Harriet Sperling, infermiera del NHS, nella chiesa di All Saints a Kemble, Gloucestershire. Assente alla cerimonia sarà il principe Harry, mentre si fa riferimento a tensioni tra William, Camilla e le sorelle di York. La royal family è coinvolta in dinamiche interne che influenzano anche eventi pubblici come il matrimonio di Phillips.