La royal family e il matrimonio che scotta Harry grande assente William e Camilla manovrano contro le sorelle di York

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 giugno 2026 si terrà il matrimonio tra Peter Phillips, nipote di re Carlo, e Harriet Sperling, infermiera del NHS, nella chiesa di All Saints a Kemble, Gloucestershire. Assente alla cerimonia sarà il principe Harry, mentre si fa riferimento a tensioni tra William, Camilla e le sorelle di York. La royal family è coinvolta in dinamiche interne che influenzano anche eventi pubblici come il matrimonio di Phillips.

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Londra, 23 maggio 2026 – Il 6 giugno 2026, nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, Peter Phillips, 48 anni, figlio della principessa Anna e nipote di re Carlo, sposerà Harriet Sperling, infermiera del National Health Service, il servizio sanitario pubblico del Regno Unito. Cerimonia intima nelle Cotswolds, pochi eletti. Ma la lista degli invitati a queste nozze private è tutt'altro che irrilevante: letta con attenzione, rischia di diventare il simbolo delle tensioni interne alla famiglia reale britannica. epa12042270 (L-R) Britain's Prince Edward, Duke of Edinburgh, Princess Eugenie, Princess Beatrice and her husband, Edoardo Mapelli Mozzi, attend the Easter Service at Windsor Castle in Windsor, west of London, Britain, 20 April 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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