Harry e Meghan non sembrano aver apprezzato particolarmente le anticipazioni offerte da Tom Bower riguardo al suo prossimo libro, Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno criticato duramente l’autore e la sua “ossessione” nei loro confronti, definendolo uno “squilibrato”. In un estratto della sua ultima opera, lo scrittore sostiene che la Regina Camilla avrebbe confidato a un’amica: “Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”, e che il Principe e la Principessa del Galles avrebbero apostrofato Meghan come “una minaccia” per la corona, prima della sua fuga negli Stati Uniti con marito e figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry e Meghan si scagliano contro Tom Bower, autore di “Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family”

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