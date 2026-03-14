Royal Family Camilla punge Meghan | le ultime rivelazioni

Sono emerse nuove rivelazioni sulla Royal Family riguardanti Camilla e Meghan. Secondo quanto riportato, Camilla avrebbe espresso dubbi sul fatto che Meghan abbia plagiarato Harry. Inoltre, si dice che Camilla non sopporterebbe Meghan. Le fonti indicano che queste parole sono state pronunciate di recente e sono state pubblicate da Il Difforme.

Nuove scottanti rivelazioni sulla Royal Family: Camilla pensa che Meghan ha plagiato Harry? Anche lei non la sopporterebbe In una nuova biografia sullaRoyal Family, emergono scottanti rivelazioni suCamilla e il rapporto con Meghan Markle, di cui si parla sempre troppo poco. Sembrerebbe che condivida lo stesso pensiero di suo marito: poca simpatia nei confronti della nuora. A distanza di quattro anni dalla pubblicazione del suo controverso bestseller Revenge, il biografo e giornalistaTom Bower ha pubblicato una nuova biografia dedicata alla Royal Family,Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family (Tradimento: Potere, inganno e la lotta per il futuro della Famiglia reale). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Royal Family, Camilla punge Meghan: le ultime rivelazioni Articoli correlati Leggi anche: “Cosa nascondi?”. Urla e insulti contro Re Carlo e Camilla: Royal Family sotto shock Leggi anche: “Camilla pensa che Meghan Markle abbia fatto il lavaggio del cervello a Harry, ora è ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti della famiglia”: le rivelazioni in un nuovo libro