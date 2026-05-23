La rivoluzione? Ok i bilanci ma servono i big

Una partita tra Bologna e Inter si svolge in coda al campionato, con lo scudetto già assegnato alla squadra di Chivu e il Bologna posizionato all'ottavo posto. La stagione si è conclusa con risultati altalenanti per entrambe le squadre. La gara si gioca senza implicazioni di classifica, dopo settimane di partite caratterizzate da continui cambi di rendimento. La sfida si svolge senza effetti sulla posizione finale, con le due formazioni che chiudono la stagione in modo diverso rispetto alle aspettative.

B ologna -Inter, ancora tu. La madre di tutte le partite, per chi tifa rossoblù, arriva in coda al campionato con verdetti già scritti: scudetto alla talentuosa banda di Chivu e ottavo posto per la squadra di Italiano in una stagione di saliscendi da far girare la testa. Dallo spareggio del 1964 fino agli ultimi scudetti nerazzurri, evaporati proprio al Dall’Ara, la storica rivalità riempie lo stadio e accende la passione. Ma negli occhi e nell’animo dei tifosi del Bologna c’è oggi una strana sensazione: un misto fra nostalgia e paura del domani. Lucumi e Freuler giocano la partita di addio al mondo rossoblù e i campioni del cuore, Orsolini, Rowe e Castro rischiano di partire per altri lidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Milan Flash - 2025 che si chiude, tempo di bilanci

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