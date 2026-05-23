Nelle qualifiche della sprint in Canada, Mercedes ha ottenuto una doppietta, con uno dei piloti che ha concluso davanti all'altro. Il pilota ha superato il rivale durante le sessioni di qualifica, portando la squadra al miglior risultato nelle qualifiche del weekend. L'evento si svolge sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, dove le qualifiche hanno determinato la posizione di partenza per la gara sprint.

Il weekend del Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal continua a vivere del duello rusticano in casa Mercedes. Dopo che ad aggiudicarsi il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere nel weekend era stato Andrea Kimi Antonelli, il bolognese dovrà accontentarsi del secondo posto nella sprint race del sabato. Nelle ultime battute dello shootout, infatti, il pilota azzurro è stato superato per pochi centesimi di secondo dal compagno di squadra George Russell. Serata tra luci e ombre per la Ferrari: se Hamilton e Leclerc si erano battuti alla grande sia nelle libere che nelle due prime sessioni delle qualifiche, i ferraristi vengono superati sul filo di lana dalle McLaren di Norris e Piastri, finendo in terza fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, doppietta Mercedes nelle qualifiche della sprint in Canada: Russell batte Antonelli

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F1, doppietta Mercedes Russell-Antonelli nelle qualifiche Sprint del GP Canada (Montreal): i tempi

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