La riscossa dei telefoni stupidi | perché la Gen Z sta spegnendo gli smartphone

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato dei feature phone sta registrando una crescita inattesa in Occidente, secondo i dati di Counterpoint Research. La tendenza riguarda soprattutto giovani della Generazione Z, che scelgono di spegnere gli smartphone e tornare a dispositivi più semplici. La ripresa dei telefoni “stupidi” rappresenta un fenomeno economico significativo, sfidando i colossi del settore tecnologico. La domanda di telefoni senza funzionalità avanzate sta alimentando un mercato miliardario.

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Roma, 23 maggio 2026 – Il mercato dei feature phone torna a crescere a sorpresa in Occidente. I dati di Counterpoint Research svelano il business miliardario della disconnessione che sfida i colossi del tech. L’iper-connessione globale ha raggiunto il punto di rottura, e a guidare la rivolta sono proprio i nativi digitali. Per anni abbiamo assistito alla corsa all’ultimo modello di smartphone, caratterizzato da schermi pieghevoli, fotocamere da cento megapixel e processori in grado di competere con i computer portatili. Oggi, però, una fetta sempre più consistente della Generazione Z e dei Millennials sta compiendo una scelta radicale: fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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