La Gen Z sta spegnendo lo schermo per tornare a incontrarsi

La Generazione Z sta riducendo l’uso degli schermi per dedicarsi di più agli incontri di persona. Spesso si trovano nella stessa stanza, in spazi condivisi in città di diversa provenienza, come Milano o Berlino. Le persone di questa età preferiscono passare tempo faccia a faccia, abbandonando temporaneamente dispositivi e social network. La scena si svolge tra amici o conoscenti, in ambienti urbani dove si condividono momenti senza tecnologia.

È sempre la stessa stanza. Una stanza in una città qualunque — potrebbe essere Milano, Berlino o una via laterale che non ricorderai mai. A volte le sedie sono disposte in cerchio, altre in file ordinate, altre ancora spariscono per lasciare spazio a tavoli macchiati d’argilla. Lo spazio non cambia davvero. Cambia il modo in cui viene abitato. Una sera, trenta sconosciuti della gen Z (e non solo) siedono in silenzio, ognuno immerso nel proprio libro, e la stanza si riempie di una presenza discreta, condivisa. Un’altra volta, le stesse pareti ascoltano conversazioni brevi tra persone che cercano affinità attraverso le storie che leggono. Il martedì, invece, le mani si sporcano di ceramica in un workshop sold out, mentre qualcuno scopre di poter creare qualcosa di imperfetto ma significativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Gen Z sta spegnendo lo schermo per tornare a incontrarsi Leggi anche: Terni, chiude storico punto vendita: “La piazza si sta progressivamente spegnendo a livello commerciale” Lo faccio ogni sera prima di dormire: ecco cosa succede spegnendo il modem Wi-Fi (la risposta può sorprenderti)Cosa succede davvero spegnendo il modem Wi-Fi la sera prima di dormire: la risposta ti sorprenderà.