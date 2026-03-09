Terni chiude storico punto vendita | La piazza si sta progressivamente spegnendo a livello commerciale

A Terni, il punto vendita storico di Geox chiude definitivamente, lasciando un vuoto nel centro commerciale della città. La decisione è stata presa con attenzione, senza indicare motivazioni specifiche, ma rappresenta comunque la fine di un riferimento importante nel settore delle calzature. La chiusura interessa un negozio che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per molti clienti locali.

Abbassate le serrande allo store Geox a corso Tacito. La decisione è stata adottata dal partner che ha gestito l'insegna Una scelta mirata, precisa e sicuramente ponderata. Il centro cittadino perde un pilastro delle calzature come Geox. La decisione di abbassare definitivamente le serrande è stata comunicata dal partner che ha gestito l'insegna all'azienda leader nel settore delle calzature, dell'abbigliamento e degli accessori. Un altro duro colpo inferto al cuore nevralgico del passeggio cittadino. Lo storico punto vendita infatti era collocato lungo corso Tacito. Dopo alcune segnalazioni giunte alla redazione di www.ternitoday.it, arrivate proprio dai lettori, abbiamo contattato l'azienda: "La chiusura – hanno confermato – è definitiva.

