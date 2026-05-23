Durante la cerimonia di premiazione, un'artista ha ricevuto il premio come Cantautrice Internazionale dell'Anno. Sul palco, ha dichiarato che ci sono autori talentuosi che non riceveranno premi perché non sono europei di razza bianca della classe media. La premiazione si è svolta il 21 maggio alla Grosvenor House di Londra. La artista ha usato il suo intervento per sottolineare alcune disparità nel settore.

Rosalía, ha conquistato l ‘Ivor Novello come Cantautrice Internazionale Dell’Anno: nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi il 21 maggio alla Grosvenor House di Londra, l’artista iberica ha introdotto nel suo discorso un importante spunto di riflessione. Il riconoscimento alla voce di Berghain, è arrivato a distanza di sei mesi dalla pubblicazione di Lux, album acclamato da pubblico e critica. Alla consegna del premio la cantautrice ha dichiarato sulla genesi del quarto lavoro in studio: “L’ho creato perchè nel mondo ho visto l’assenza di tenerezza”, aggiungendo che avrebbe conservato la statuetta a casa della madre. Procedendo nel discorso di ringraziamento, ha affermato che la gestazione di Lux è stata abbastanza lunga, avendo richiesto tre anni per la sua realizzazione: Rosalia, il discorso agli Ivor Novello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La riflessione di Rosalia dal palco degli Ivor Novello: “Ci sono autori talentuosi che non riceveranno premi non essendo europei di razza bianca della classe media”

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