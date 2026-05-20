Regolamenti di conti tra l' INPS e i pensionati italiani | se alcuni riceveranno di più altri riceveranno di meno Come leggere le voci che potrebbero essere cambiate rispetto ai mesi scorsi
Per il pagamento delle pensioni di giugno 2026, l’INPS ha annunciato che il documento mensile disponibile online presenterà variazioni rispetto ai mesi precedenti. Alcuni pensionati riceveranno importi più elevati, mentre altri vedranno una riduzione. Queste differenze sono legate a modifiche nei regolamenti e nelle modalità di calcolo dei ratei pensionistici, che influenzeranno le voci inserite nel documento di prelievo. I pensionati sono invitati a verificare attentamente le cifre indicate prima di eventuali accrediti sul conto.
C osa aspettarsi dall’accredito della pensione giugno 2026? Il documento mensile che l’INPS pubblica online prima di ogni pagamento, conterrà cifre diverse dal solito. Alcune verso l’alto, altre, purtroppo, verso il basso. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Pensione giugno 2026: arretrati, aumenti, trattenute, ricalcoli. Il pagamento è fissato per lunedì 1° giugno, primo giorno bancabile del mese. Ma già intorno al 20 maggio i cedolini saranno consultabili sul sito dell’INPS, accessibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi). Vale la pena controllarli con calma, prima che i soldi arrivino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
ALLERTA ITALIA: Cambiamenti alle regole bancarie – Solo 2 giorni rimasti
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