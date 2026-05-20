Regolamenti di conti tra l' INPS e i pensionati italiani | se alcuni riceveranno di più altri riceveranno di meno Come leggere le voci che potrebbero essere cambiate rispetto ai mesi scorsi

Per il pagamento delle pensioni di giugno 2026, l’INPS ha annunciato che il documento mensile disponibile online presenterà variazioni rispetto ai mesi precedenti. Alcuni pensionati riceveranno importi più elevati, mentre altri vedranno una riduzione. Queste differenze sono legate a modifiche nei regolamenti e nelle modalità di calcolo dei ratei pensionistici, che influenzeranno le voci inserite nel documento di prelievo. I pensionati sono invitati a verificare attentamente le cifre indicate prima di eventuali accrediti sul conto.

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