L’Italia aveva proposto di usare le clausole nazionali di salvaguardia per escludere la spesa per la Difesa dai limiti imposti dall’Unione Europea, al fine di affrontare la crisi energetica. La proposta è stata presentata dal ministro dell’Economia e delle Finanze, ma è stata respinta dall’UE. La discussione riguardava i fondi destinati alla Difesa e la possibilità di utilizzare risorse nazionali senza vincoli europei.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha proposto di utilizzare le clausole nazionali di salvaguardia previste per escludere la spesa per la Difesa dai vincoli europei anche per contrastare la crisi energetica. Si tratta di un nuovo tentativo del Governo di spendere in deficit per intervenire contro l’aumento dei prezzi causato dalla guerra in Iran. La Commissione europea ha però ribadito che, al momento, non c’è uno shock energetico tale in Europa da necessitare concessioni su debito e deficit per gli Stati membri. L’Ue ha poi sottolineato il ruolo degli Ets, i crediti di emissioni di anidride carbonica, nel ridurre il consumo di fonti fossili e contrastare la crisi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fondi della Difesa contro la crisi energetica, la proposta dell’Italia bocciata dall’Ue

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