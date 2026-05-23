la regione puglia risponde ad avs sulle biomasse vegetali spiaggiate

Notizia in breve

La Regione Puglia ha risposto a AVS riguardo alle biomasse vegetali spiaggiate. L’assessora di AVS, Marina, aveva sollevato preoccupazioni sulla presenza di materiale vegetale spiaggiato sulla costa. La Regione ha fornito chiarimenti sulle procedure di gestione e smaltimento di queste biomasse, specificando le modalità adottate per la rimozione e il trattamento del materiale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli o interventi specifici in risposta alle richieste di AVS.