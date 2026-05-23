La Regione Puglia risponde ad AVS sulle biomasse vegetali spiaggiate
La Regione Puglia ha risposto a AVS riguardo alle biomasse vegetali spiaggiate. L’assessora di AVS, Marina, aveva sollevato preoccupazioni sulla presenza di materiale vegetale spiaggiato sulla costa. La Regione ha fornito chiarimenti sulle procedure di gestione e smaltimento di queste biomasse, specificando le modalità adottate per la rimozione e il trattamento del materiale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli o interventi specifici in risposta alle richieste di AVS.
Queste le specificazioni contenute nella nota del 22 maggio 26 sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, che accolgono le richieste di semplificazione della loro gestione, rimanendo sempre nell’alveo del rispetto dell’ambiente e della tutela della biodiversità dell’ambiente costiero. Per alcune richieste si è in attesa di ulteriore istruttoria da parte anche del settore agricoltura e sanità della Regione. In particolare si supera l’obbligo di procedere alla desalinizzazione delle biomasse tramite lavaggio direttamente sull'arenile di provenienza, estendendo “la possibilità di svolgere le operazioni di lavaggio e desalinizzazione della biomassa direttamente presso il fondo agricolo di destinazione”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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