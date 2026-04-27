Manfredonia Biomasse spiaggiate e utilizzo in agricoltura | chiarimenti sulla manifestazione di interesse

A Manfredonia, si sono svolti chiarimenti riguardo alla manifestazione di interesse per l’utilizzo delle biomasse spiaggiate in ambito agricolo. La questione riguarda il trattamento e l’impiego di materiali naturali recuperati dalla spiaggia, con l’obiettivo di individuare modalità di utilizzo sostenibili nel settore agricolo. Durante l’incontro sono stati presentati dettagli sulle procedure e sui criteri di selezione, senza anticipare decisioni definitive o sviluppi successivi.

In merito all’avviso pubblico per il riutilizzo delle biomasse vegetali spiaggiate a fini agronomici, il Comune di Manfredonia fornisce alcune precisazioni utili a chiarire modalità e caratteristiche dell’iniziativa. «L’obiettivo di questa iniziativa – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino – è quello di coniugare tutela ambientale e sostegno al comparto agricolo, trasformando un fenomeno naturale in un’opportunità concreta per il territorio. Parliamo di materiali naturali, opportunamente trattati, che possono contribuire a migliorare la qualità dei suoli in un’ottica di sostenibilità e di economia circolare».🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia. Biomasse spiaggiate e utilizzo in agricoltura: chiarimenti sulla manifestazione di interesse Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura Indagine San Siro, Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: il retroscena sulla telefonataMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Manfredonia, riutilizzo delle biomasse marine in agricoltura; Manfredonia, via al riutilizzo delle biomasse in agricoltura; 679944352_1404328178392009_3225334914873619129_n; Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura. VALNTINO RISORSA Manfredonia, via al riutilizzo delle biomasse spiaggiate in agricoltura. Valentino: Non sono un rifiuto, ma una risorsaLa Cymodocea e le altre biomasse spiaggiate non sono un rifiuto, ma una risorsa che può tornare utile alla terra ... statoquotidiano.it VALENTINO MODELLO Manfredonia, riutilizzo delle biomasse marine in agricoltura. Valentino: Vogliamo promuovere un modello virtuosoAvviso finalizzato al ritiro gratuito delle biomasse vegetali spiaggiate, come Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica ... statoquotidiano.it A Manfredonia (Foggia), è stato inaugurato questo murale dell’artista francese di fama internazionale Zabou. Si trova sulla facciata del palazzo di un quartiere popolare, a due passi dal viale a lui dedicato. Ritrae LA sinistra. L’uomo che più a lungo e in modo p - facebook.com facebook