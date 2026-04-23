Manfredonia Cymodocea e biomasse spiaggiate | al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura

A Manfredonia è stata avviata una manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura di Cymodocea e biomasse spiaggiate. L'iniziativa mira a individuare soggetti interessati a utilizzare questi materiali che si accumulano sulle spiagge, con l'obiettivo di impiegarli in attività agricole. La procedura è aperta e riguarda operatori del settore interessati a proporre progetti legati a questa forma di recupero.

L’iniziativa, formalizzata con determina dirigenziale a firma dell’Arch. Michele Prencipe, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, si inserisce nel solco delle linee guida regionali sulla gestione delle biomasse marine, con l’obiettivo di trasformare un fenomeno naturale – quello dello spiaggiamento – in una risorsa concreta per il territorio, riducendo allo stesso tempo i costi di gestione e favorendo pratiche di economia circolare. L’attività è stata coordinata dal Servizio Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, con il contributo tecnico dell’ing.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura Notizie correlate Ceneri vulcaniche da rifiuto a risorsa: la Regione fissa le regole per il riutilizzo in edilizia e agricoltura"Vogliamo promuovere l’attività dell’assessorato regionale e informare Comuni e aziende della possibilità di tramutare un problema in opportunità. Scrutatori, aperta la manifestazione di interesse a CascinaIl Comune di Cascina informa i cittadini che è possibile manifestare il proprio interesse alla nomina alla Commissione Elettorale Comunale per coloro...