La reazione di Sophia Loren alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip | Che cosa hai combinato

Alessandra Mussolini ha svelato come ha reagito la zia Sophia Loren alla notizia della sua vittoria al Grande Fratello Vip. L'attrice è la sorella di Maria Scicolone, madre della concorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ALESSANDRA MUSSOLINI ROMPE IL SILENZIO: NON STO CON NESSUN PARTITO!

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