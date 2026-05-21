Dopo aver vinto una puntata del GF Vip, Alessandra Mussolini ha riferito di aver ricevuto una telefonata da Sophia Loren. Durante la conversazione, l’attrice le ha rivolto una battuta: “Che cosa hai fatto!”. Mussolini ha spiegato di aver trovato la chiamata sorprendente e di averla condivisa con i propri familiari, sottolineando l’aspetto inaspettato di quell’interazione. La conversazione è stata menzionata dall’ex parlamentare come un momento che ha lasciato un segno durante la sua esperienza nel reality.

Dopo la vittoria al GF Vip, Alessandra Mussolini racconta la telefonata ricevuta da Sophia Loren: un momento inaspettato e familiare, con una frase che ha subito colpito la concorrente. Alessandra Mussolini è la vincitrice dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip. L'ex parlamentare ha avuto la meglio al televoto finale contro Antonella Elia, conquistando il pubblico con un percorso molto personale e senza filtri all'interno della Casa. Le parole dopo la vittoria: "Sono stata Alessandra e basta" In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mussolini ha raccontato le sue emozioni subito dopo il verdetto del televoto: "Una gioia infinita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Sophia Loren telefona a Mussolini dopo la vittoria: “Che cosa hai fatto!"

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Alessandra Mussolini racconta aneddoti su Sophia Loren al Grande Fratello VIP 8

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