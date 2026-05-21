Alessandra Mussolini il gesto per mamma Maria e la reazione di zia Sophia Loren dopo la vittoria al GF Vip | Mi ha telefonato

Alessandra Mussolini ha recentemente vinto il Grande Fratello Vip 2026, un risultato che lei stessa definisce inatteso. La vittoria ha suscitato reazioni familiari, tra cui una telefonata di congratulazioni dalla zia, la famosa attrice. Prima di questa esperienza, Mussolini ha intrapreso una carriera che spazia dal cinema alla musica, dalla politica al ballo in televisione. La partecipazione al reality rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso pubblico, dopo anni di attività in diversi settori.

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