Migliaia di ascoltatori di Radio Caroline sono stati informati erroneamente della morte del re, provocando circa quindici minuti di confusione e sorpresa. La radio ha trasmesso un annuncio che poi si è rivelato non essere vero, causando una reazione di sorpresa tra gli ascoltatori. Non sono stati riportati danni o conseguenze più gravi, ma l’episodio ha generato un notevole sconcerto tra il pubblico. La trasmissione è stata interrotta e l’errore è stato successivamente chiarito.

Migliaia di ascoltatori inglesi sintonizzati su Radio Caroline hanno vissuto quindici minuti di autentico shock. La programmazione regolare si è interrotta bruscamente, sostituita da un annuncio che nessuno si aspettava di sentire: Sua Maestà re Carlo III era morto. L’inno nazionale è risuonato sulle frequenze della storica emittente che trasmette in diverse zone dell’Inghilterra, seguito da un silenzio tombale che è durato un quarto d’ora abbondante. Un silenzio che ha lasciato gli ascoltatori in uno stato di confusione totale, divisi tra incredulità e angoscia. La realtà, però, era ben diversa. Re Carlo III, 77 anni, era vivo e vegeto, impegnato insieme alla regina Camilla in una serie di eventi pubblici nell’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La radio inglese comunica per errore la morte del Re: ecco cosa è successo davvero e come ha reagito l’Inghilterra

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