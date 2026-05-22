Una stazione radio ha annunciato per errore la morte di Re Carlo III che per fortuna sta benissimo
Una stazione radio ha trasmesso accidentalmente l’annuncio della morte del Re, che in realtà sta bene. La notizia si è diffusa rapidamente, creando confusione tra gli ascoltatori e i media. La trasmissione ha suscitato reazioni di sorpresa e sconcerto, mentre le autorità competenti hanno precisato che si è trattato di un errore. La vicenda si aggiunge alle recenti difficoltà personali e pubbliche che coinvolgono il monarca, già alle prese con vari problemi di salute e tensioni familiari.
Non c’è pace per il povero Re Carlo III: i problemi di salute, i rapporti tesi con il suo secondogenito Harry, il precario equilibrio dell’attuale governo, e ora anche una radio che lo dà per morto. L’annuncio errato risale a martedì pomeriggio; a causarlo, un problema informatico presso la sede principale di Radio Caroline, nell’ Essex. Fondata nel 1964, è un’ex stazione radio pirata, che trasmetteva da navi al largo della costa inglese. Insieme ad altre emittenti, ha ispirato il film comico del 2009 The Boat That Rocked (in italiano I Love Radio Rock ), con Bill Nighy e Philip Seymour Hoffman. Il direttore della stazione, Peter Moore, ha... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Radio Station Mistakenly Announces Death Of King Charles III
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