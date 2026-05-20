E’ morto Carlo III radio annuncia per errore la morte del Re

Da periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una radio britannica ha erroneamente annunciato la morte del re, provocando sconcerto tra gli ascoltatori. L’emittente si è poi scusata pubblicamente per l’errore e ha precisato di aver causato involontariamente disagio. L’incidente si è verificato durante una trasmissione normale, senza che ci fossero segnali di problemi o notizie ufficiali in merito. La notizia, così come annunciata, ha suscitato immediatamente reazioni sui social e tra il pubblico, prima che venisse chiarita la natura dell’errore.

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(Adnkronos) – "E' morto Carlo III". L'annuncio è stato dato per errore da una radio britannica, che si è scusata oggi "per il disagio causato". Radio Caroline aveva dato notizia ieri della scomparsa del sovrano a causa di un problema informatico presso il suo studio principale a Maldon, nell'Essex orientale, ha riferito la stessa emittente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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