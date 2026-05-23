Chiara Poggi ha scoperto che Sempio stava consultando i suoi file sul computer. La scena si è svolta al telefono, dove si è notata una reazione di gelo e rabbia. La donna sembra aver trovato qualcosa di inatteso tra i documenti digitali. La questione non riguarda le foto private del suo fidanzato, che erano già note, ma un altro contenuto che ha scatenato la sua reazione.

A fare arrabbiare Chiara Poggi forse fu davvero qualcosa che aveva scoperto navigando sul computer. Ma non le foto porno collezionate dal suo fidanzato Alberto Stasi, consuetudine che conosceva e che da tempo erano conservate sul portatile del ragazzo. Nella nuova consulenza informatica depositata agli atti della Procura di Pavia si scopre che sei giorni prima di essere uccisa, Chiara aveva aperto sul suo pc di casa un video che fino a quel giorno non aveva mai visto. È un innocuo filmato che ritrae dei ragazzi in un'aula scolastica. In quel filmato, perfettamente riconoscibile, appare Andrea Sempio: il migliore amico di suo fratello Marco, oggi accusato di essere il vero assassino di Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rabbia di Chiara e il gelo al telefono: scoprì che Sempio guardava i suoi file

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