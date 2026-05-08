In base a quanto emerge dalla informativa dei carabinieri sul caso Garlasco, Andrea Sempio, nel corso di una intercettazione ambientale del 14 aprile 2025 non avrebbe nascoso il disappunto per la reazione di Chiara Poggi ad un sua telefonata nell’agosto del 2007 in cui la ragazza si sarebbe rifiutata di parlare con lui riattaccando il telefono. Lui stesso commenta "cioè è stata bella stronza..giù il telefono", scrivono gli investigatori nell’atto di oltre 300 pagine.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sempio intercettato: "Chiara non doveva mettere giù il telefono"

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Quelli che “prima di quel 14 aprile quando Sempio è stato intercettato non si parlava su nessun media del movente passionale!”. Bugalalla, 15 marzo 2025, un mese prima di quel soliloquio. #garlasco x.com