I carabinieri hanno affermato che Andrea Sempio avrebbe rubato un video intimo di Chiara, girato con Marco Poggi. Secondo quanto ricostruito, il sospettato avrebbe avuto accesso ai file insieme al fratello. Le indagini sono in corso e si stanno verificando i dettagli riguardanti l’eventuale furto e l’uso di dispositivi elettronici per ottenere i video. Nessuna conclusione è stata ancora ufficializzata.

I carabinieri ipotizzano che Andrea Sempio abbia avuto accesso ai video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi con la presenza, davanti al pc, del fratello della vittima oppure in modo furtivo con quella pendrive trovata nella villetta e analizzata nuovamente nell'ultima consulenza informatic.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, i carabinieri: "Sempio rubò il video di Chiara con Marco Poggi", ipotesi di accesso ai file insieme al fratello

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Garlasco, Marco Poggi ai pm: «Mai visto con Sempio il video intimo di Chiara»È durata due ore la deposizione in Procura a Pavia di Marco Poggi, fratello di Chiara e all’epoca del delitto di Garlasco amico stretto di Andrea...

Garlasco, i carabinieri: "Andrea Sempio ha rubato o ha preso il video di Chiara con Marco Poggi"I carabinieri ipotizzano che Andrea Sempio abbia avuto accesso ai video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi con la presenza davanti al pc...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Garlasco, i carabinieri: Le versioni della famiglia Poggi si intrecciano con quelle di Sempio. Marco ha visto il video della sorella...; L’opposizione dei Poggi all’ipotesi Sempio, Marco sfidò i carabinieri: Volete influenzarmi; Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'.

Garlasco, carabinieri: Commistione tra le versioni della famiglia Poggi e il fronte SempioI carabinieri scrivono nell'annotazione finale dell'inchiesta Garlasco che esiste una commistione tra le versioni della famiglia Poggi e quelle del fronte Sempio. Marco Poggi: Tra Andrea e mia so ... blogsicilia.it

Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi contro Procura e carabinieri: Noi intercettati, Sempio non è coinvoltoLa famiglia Poggi attacca Procura e carabinieri dopo le intercettazioni emerse nell’inchiesta su Andrea Sempio e il delitto di Garlasco. blitzquotidiano.it

La famiglia di Chiara Poggi ha espresso rabbia e amarezza dopo aver scoperto di essere stata intercettata nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia. I genitori Giuseppe e Rita Poggi, insieme al figlio Marco, criticano duramente le modalità inv x.com

Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' reddit