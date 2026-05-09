Garlasco i carabinieri | Sempio rubò il video di Chiara con Marco Poggi ipotesi di accesso ai file insieme al fratello

Da ilgiornaleditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno affermato che Andrea Sempio avrebbe rubato un video intimo di Chiara, girato con Marco Poggi. Secondo quanto ricostruito, il sospettato avrebbe avuto accesso ai file insieme al fratello. Le indagini sono in corso e si stanno verificando i dettagli riguardanti l’eventuale furto e l’uso di dispositivi elettronici per ottenere i video. Nessuna conclusione è stata ancora ufficializzata.

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I carabinieri ipotizzano che Andrea Sempio abbia avuto accesso ai video intimi girati da Chiara Poggi e Alberto Stasi con la presenza, davanti al pc, del fratello della vittima oppure in modo furtivo con quella pendrive trovata nella villetta e analizzata nuovamente nell'ultima consulenza informatic.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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