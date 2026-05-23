La Questura ha confermato che durante il derby tra Torino e Juventus, gli spettatori ospiti possono portare e indossare sciarpe, maglie e cappellini nel Settore Distinti senza restrizioni. La disposizione resta invariata rispetto alle precedenti partite. La decisione è ufficializzata tramite un comunicato, senza modifiche alle norme di accesso o comportamento nel settore dedicato ai tifosi ospiti.

di Marco Baridon Torino Juve, la Questura fa chiarezza verso il derby: «Sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite nel Settore Distinti, tutto invariato». Il comunicato. Il clima si infiamma in vista del tanto atteso Derby della Mole tra Torino e Juve. Dopo una comunicazione diffusa dalla società di casa che aveva generato parecchi dubbi sulle regole di accesso al settore Distinti, è dovuta intervenire direttamente la Questura di Torino per riportare la calma. Con una nota ufficiale, le autorità hanno fatto chiarezza, smentendo le voci su presunte restrizioni per la tifoseria avversaria.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Questura fa chiarezza verso Torino Juve: «Sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite nel Settore Distinti, tutto invariato». Il comunicato ufficiale

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