La Puglia semplifica la gestione delle biomasse spiaggiate | le novità per i comuni costieri
La Regione Puglia ha annunciato nuove linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Le norme mirano a semplificare le procedure per i comuni costieri, rispondendo alle richieste di alleggerimento burocratico avanzate da Alleanza Verdi e Sinistra. La modifica riguarda le modalità di raccolta e smaltimento delle biomasse, con l’obiettivo di facilitare le operazioni nelle aree di particolare interesse turistico e naturale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve.
La Regione Puglia ha fornito nuove indicazioni sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, accogliendo così, le richieste di semplificazione avanzate da Alleanza Verdi e Sinistra. Le risposte sono contenute in una nota del 22 maggio ottenuta grazie all'intervento dell'assessora regionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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