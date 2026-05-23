La Puglia semplifica la gestione delle biomasse spiaggiate | le novità per i comuni costieri

Notizia in breve

La Regione Puglia ha annunciato nuove linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Le norme mirano a semplificare le procedure per i comuni costieri, rispondendo alle richieste di alleggerimento burocratico avanzate da Alleanza Verdi e Sinistra. La modifica riguarda le modalità di raccolta e smaltimento delle biomasse, con l’obiettivo di facilitare le operazioni nelle aree di particolare interesse turistico e naturale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve.