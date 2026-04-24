SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Trentola Ducenta

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste di candidati alle prossime elezioni comunali a Trentola Ducenta. Il Comune è in attesa di conoscere tutte le forze politiche e i candidati che parteciperanno alla competizione elettorale, in vista della consultazione prevista nelle prossime settimane. La data limite segna il punto di svolta per la definizione dei candidati ufficiali e delle coalizioni in corsa.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.MICHELE APICELLA (Candidato a sindaco)LA.🔗 Leggi su Casertanews.it

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